Een woning vol verrassingen

Het kan eigenlijk ook niet anders zijn: zodra je dit huis binnenstapt, kom je in een bijzondere woonkamer terecht. Binnen wordt de vloer ook op schitterende wijze door natuursteen bedekt, maar de bijzondere vormgeving van het huis zelf laat ook ruimte over voor een zeer aantrekkelijke binnenplaats. Een heerlijk plekje waar je onder vrijwel alle omstandigheden even lekker van de frisse lucht kunt genieten. Nog fijner is dat niemand je kan zien vanaf de straat. Maar ook binnen is het geen straf om te verblijven, wie wil nou niet even lekker bijkomen op zo’n heerlijke luie stoel…