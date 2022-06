homify 360°: Een Australisch klifhuis

Het uitzicht over zee is natuurlijk de meest indrukwekkende “wanddecoratie” die we ons kunnen voorstellen. Om ten volle van het uitzicht over de vrije en woeste natuur te kunnen genieten zijn alle etages aan drie kanten volledig met ramen bedekt. Ook het overige interieur is bewust minimalistisch gehouden zodat het schouwspel van de natuur onbeperkt en ten volle verdiend alle aandacht kan krijgen.

De architecten hebben hiermee werkelijk de opdracht om “dicht bij de natuur” te blijven nauwgezet en met groot succes opgevolgd. Of je er nu zou willen wonen of niet, dit is ontegenzeggelijk een bijzonder staaltje architectuur waar je naar kunt blijven kijken!

Voor nog een bijzonder stuk architectuur kun je hier lezen over een exclusief huis in China dat een Ferrari als onderdeel van het interieur heeft.