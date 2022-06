Zo geef je je huis een landelijke uitstraling

Het is een absolute woontrend de laatste tijd. Mensen willen uit de stad vertrekken en zich vestigen in een opgeknapte boerderij of landhuis op het platteland. Weg van alle drukte en genieten van het leven. Maar aan welke criteria moet een landhuis eigenlijk allemaal aan voldoen? In dit Ideabook vertellen we je precies wat een echt landhuis nodig heeft.