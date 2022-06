5 indrukwekkende slaapkamers op zolder

We dromen altijd weg bij de intimiteit en romantiek van houten bergchalets. Ze hebben iets rustgevends en aantrekkelijks. Een schuin dak kan deze intimiteit en gezelligheid prima neerzetten in een ruimte. In plaats van een wit gestuct plafond zien we hier de pracht van het rustieke houten dak met al zijn charme. Het schuine dak op zolder kun je dus in plaats van als nadeel ook zien als een potentieel om een bijzondere sfeer te creëren. In deze ruimte, direct onder het dak, is de sfeer geweldig comfortabel. De open en zichtbare houten constructie brengt warmte in de ruimte. De meubels stralen eenvoud uit en het kleurenpalet is neutraal waardoor er rust en kalmte ontstaat. De open badkamer is de kers op de taart; dit is een ware meester suite! Kijk hier eventueel voor meer luxe badkamer ideeën.