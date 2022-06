Bouwval of droomvilla?

De look is uniek en heeft een Berlijnse twist. Dat kan ook niet anders want deze woning is dicht bij Berlijn gebouwd en is geïnspireerd door de oude Sovjet- / DDR-panden uit het oude Oost-Berlijn. Natuurlijk zien we ook een hedendaagse twist in de villa terugkomen, want we hebben het tenslotte over een hedendaagse villa, maar het is wel opmerkelijk dat het pand een dergelijke uitstraling heeft. Het is net alsof de villa niet af is, alsof deze nog bouwvallig is. Dit laatste is dus deel van zijn unieke esthetiek. Meer mooie ideeën voor je woning kun je hier vinden.