Saaie tuin werd gave lounge

Strak, modern en met een beperkt kleurenpalet; deze lounge heeft het helemaal. Zie jij jezelf al liggen op de stoel in de zon of onder de parasol. We kunnen in deze ruimte niets anders doen dan genieten van het goede leven! Neem er een glaasje fris of wijn bij en je zit helemaal goed. Vrienden en familie komen graag langs voor een barbecue, neem dat maar van ons aan. De looks van deze ruimte zijn zo hedendaags omdat er een minimalistisch designconcept is toegepast, juist in deze beperking (veel hout, vloer en plateau lopen in elkaar over, een witte wand) schuilt de schoonheid. Ook de rustige uitstraling in deze lounge is opvallend. Even uitblazen en genieten van je vrije momenten, dat is toch iets wat we allemaal willen! De mooiste tuinproducten kun je hier vinden.