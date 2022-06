Overal is plek voor het houten klassieke dressoir

Dit is een plaatje met een stijl dat we op dit moment veel zien. Het lijkt erop dat mensen graag kiezen voor een interieur dat een mix is van de moderne en de vintage stijl. Er komen veel gietvloeren in lichte kleuren voorbij, vintage designstoelen, lange gordijnen, prentjes in oude lijstjes en een hoop grote kamerplanten. Meestal hoort daar dan ook een vintage dressoir bij met strakke lijnen. Het leuke aan deze foto is dan ook, dat het voldoet aan alle bovengenoemde eisen en bijna een beetje doornee zou zijn geworden..Maar! Hier is de keuze gevallen op een antiek dressoir in plaats van eentje in een vintage stijl. En dat maakt deze ruimte onderscheidend en persoonlijker. Originaliteit zit in de kleine dingen!