Hedendaags familiehuis met een superstrakke look

Een belangrijk aspect van het moderne leven is natuurlijk woonruimte. Als je in de grote stad woont weet je wat we bedoelen met een krappe woning. Omdat mensen zo dicht op elkaar wonen is er per persoon minder ruimte. Daarom trekken veel gezinnen naar de buitenwijken van de stad, zodat ze wel de benodigde woonruimte hebben. Daarbij is zo'n wijk voor kinderen ook een stuk beter, qua veiligheid, zeker als ze ouder worden en vaker op pad gaan. Voor de ouders is genoeg ruimte ook erg belangrijk als het gaat om de stalling van hun geliefde bolide. In deze garage heb je alle ruimte om deze veilig te stallen. Het mooie van deze garage is dat zijn zuivere, witte gevel mooi afsteekt bij de grijze gevel van het huis. Overdag kun je de auto voor de garagedeur zetten op de grote parkeerplek. Wat een luxe!