Een klein appartement met heel veel sfeer

We nemen de keuken nog even iets beter onder de loep en zien dan in eerste instantie dat die zeer compleet is ingericht. Zelfs een vaatwasser ontbreekt niet! De bijzondere afzuigkap geeft extra karakter en sfeer aan het aanrecht en een spiegel zorgt ook hier voor een vergroot ruimtelijk effect. Wat je ook heel goed kunt zien is de redelijk diverse, maar zeer gezellige kleurstelling waarvoor hier gekozen is. En aanrechtruimte kom je hier ook niet tekort. Er is namelijk een groot extra werkblad aanwezig zodat je het werkelijke aanrecht wat meer vrij kunt houden. Ook een erg handige oplossing als je eigenlijke keuken niet zo heel erg groot is.