Uit je dak! Prachtige dakvensters

In elke ruimte, of het nou een woonkamer of kantoor is, zullen mensen naar het licht toe trekken. In deze woonkamer, die toch al licht is door de ramen rondom, is gekozen om ook nog een schuin dakraam in te bouwen. Natuurlijk is de eettafel de plek om in het zonnetjes te zetten. Het extra zonlicht bij je ontbijtje 's morgens, maakt dat je net wat sneller wakker wordt. Overdag kun je er met gasten zitten of heerlijk lezen. En als dan 's avonds toch de duisternis invalt, is het aangenaam natafelen onder de sterren.