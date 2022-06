Onderdak. Tien woningen met een bijzonder, plat dak.

Tot nu toe zagen we woningen die weliswaar een plat dak hadden, maar toch zeker niet vierkant of een schoenendoos. Deze woning is wel degelijk recht en hoekig en heeft bijvoorbeeld maar weinig uitstekende delen. Toch is dit ontwerp alles behalve saai! De verdiepingen staan recht op elkaar maar door het gebruik van hout voor de bovenste en steen voor de andere ontstaat een heel spannend effect. Wat zou er boven gebeuren? Is het één grote ruimte of een aantal kleinere?

De onderste verdieping loopt uit in een carporch. Mooi is dat daaronder het hout van de bovenverdieping weer terugkomt. Dit hout loopt door in de trap en het terras. Een huis dat volledig in balans is en niks teveel heeft.