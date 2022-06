Hoe maak je van een kleine tuin iets groots?

Een andere truc om kleine tuinen optisch groter te maken, is de indeling in verschillende secties. Dat brengt orde en structuur aan in de buitenruimte. Maak vooral gebruik van de zogenaamde verschillende functionele gebieden. Uiteindelijk kan een juiste toepassing uitmonden in een oase van rust, een moestuin of een speeltuin voor de kinderen. Deze verschillende secties moet je zeker visueel scheiden, maar niet met massieve muren, hekken of hoge heggen. In plaats daarvan raden deskundigen kleine struiken, lage heggen of lage muren, hoge grassen of begroeid latwerk aan. Het effect daarachter: de tuin die zo is ingericht zorgt ervoor dat er altijd iets te raden overblijft. Het oog van de kijker weet nooit of het misschien na de volgende afbakening nog verder gaat. Zo lijkt de tuin groter dan hij eigenlijk is.