Moderne woning die een speciale parel in zich draagt

Een moderne woning draagt altijd een speciale parel in zich. We hebben het natuurlijk over een eigentijdse badkamer. Hier zien we een voorbeeld van een minimalistische badkamer die uitblinkt in zijn eenvoud. De delicate lichtsfeer die we hier aantreffen is ongelooflijk, in deze kamer kom je helemaal tot jezelf. Het ovale bad steekt schitterend af bij de strakke wand er naast. Het raam zorgt voor de nodige toevoer van daglicht. Let ook op het mooie sanitairmeubel: de lichte houtkleur in combinatie met de witte wastafel past precies in deze ruimte.