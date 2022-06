Voormalige kerk wordt onalledaagse villa

We bevinden ons hier in de sfeervolle keuken met vide. Een vide is in feite een open ruimte in een gebouw die meerdere verdiepingen beslaat, zo ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld vanaf de eerste verdieping naar de bovenste (en omgekeerd) te kijken. Daarbij zorgt een vide voor veel ruimtelijkheid in een gebouw. Vide is het Franse woord voor leegte; we kunnen dus genieten van een leegte als deze omringt wordt door een stijlvol gebouw, zoals hier het geval is. Daarbij is de vide een verwijzing naar de oude kerkfunctie van het gebouw. Door de columns zien we de strakke inrichting van de keuken al. Meer keukenideeën vind je hier.