Technologie en stijl: Ledverlichting

Vandaag voelden we ons geïnspireerd om over het schitterende onderwerp van design en licht te schrijven. Na meer dan een eeuw sinds de uitvinding van Thomas Edison in 1878 zijn er vele grote veranderingen op het gebied van verlichtingstechnologie maar ook lichtdesign geweest. We zullen hier niet op de details ingaan, maar het verschil in technologie tussen oude en nieuwe lichttechnologie is treffend: waar een gewone gloeilamp 1000 uren brandt, kan een moderne ledlamp wel tot 50.000 uur mee! Om deze vooruitgang in technologie te vieren en om te laten zien hoe stijl- en sfeervol led design kan zijn hebben wij hier een verzameling van 7 lampen die dankzij led niet alleen langer meegaan, maar ook minder massa, volume, onderhoud en energie kosten. Laat je verrassen door de stijlvolle ontwerpen van onze professionals hier bij homify en geniet van de stijl, uniciteit en elegantie van ieder product.