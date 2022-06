Minimalistische woning van gegoten beton

Vandaag ga je iets bijzonders zien, namelijk een woning met daaronder een architectenbureau, een pand dat volledig ´on the spot´ gegoten is uit zelfdichtend beton. Verantwoordelijk voor dit minimalistische pand is het architectenbureau: Pluspunt Architectuur. Het is een woning die aan de voorzijde bij dag nog het meest weg heeft van een bunker, want er zijn geen ramen in de gevel te bekennen. Het is één massieve kubus van beton die als een minimalistische sculptuur in het landschap ligt. In de avond echter komt de gevel tot leven, dan er zijn er namelijk projecties van allerlei renovatieprojecten van het bureau op te zien. Een boeiend verschijnsel dat toch wel uniek genoemd mag worden. Ook is er bij de bouw veel aandacht besteed aan het concept van duurzaamheid, zo zijn er onder andere zonnepanelen geplaatst, heeft de woning een groendak (diverse soorten vegetatie) en is er en warmtepomp geplaatst. We willen je graag meenemen voor een wandeling door het meer dan bijzondere huis (boven) en architectenbureau (in de kelder), twee functies die overigens strikt gescheiden zijn. Kijk met ons mee en verbaas je!