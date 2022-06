Eigentijdse, witte parel verscholen in het groen

Om je een goed idee van het huis te kunnen geven moeten we je natuurlijk de modieuze woonkamer laten zien. In deze ruimte ontbreekt het de bewoners van het huis niets aan comfort. De warme kleden op de tegelvloer voelen lekker warm aan de voeten. Daarbij zijn de eigentijdse meubels de juiste plek om te ontspannen na een dag hard werken. Ook qua stijl zit je in de kamer helemaal goed: let bijvoorbeeld op het gewei aan de muur, degelijke decoraties hebben we een tijdlang niet in onze interieurs gezien, maar nu zijn ze helemaal terug. Het open woonconcept van het interieur komt duidelijk in de woonkamer naar voren, de ruimte links en rechts lopen in elkaar over en dus worden nauwelijks gescheiden door de wand waaraan het gewei hangt. Het is een woning waarin licht en ruimte heer en meester zijn.

Lees verder over een duurzame villa te Heemstede.