Wonderlijke tafels en stoelen van notenhout

Wanneer we gasten ontvangen voor een heerlijk diner of gezellig met het gezin willen tafelen, doen we dit natuurlijk graag in stijl. Zittend aan een prachtige tafel, op comfortabele stoelen; het kan een waar verschil maken in hoe een diner wordt ervaren. Daarom kijken we in dit Ideabook naar tien prachtige voorbeelden van notenhouten tafels en stoelen. Het rustieke karakter van notenhout maakt het een veelzijdig materiaal, passend ten midden een uiteenlopend scala van interieur.

Notenhouten tafels en stoelen geven een eetkamer niet alleen een opvallend karakter, ze brengen tevens moderniteit. Want in een tijd waar onze huizen inspiratie ontlenen aan allerlei verschillende stijlen, blijven notenhouten tafels en stoelen overduidelijk een winnaar.