Verrassing verstopt in het bos

We beginnen onze tour op het terras , want het heeft duidelijk de ingrediënten voor een absoluut favoriete plek in dit Huis. Je weet niet waar je in eerste instantie naar moet kijken. Zijn het de indrukwekkende greens, is het de idyllische omgeving, de bijzondere architectuur van het gebouw of de fontein? Er zijn meer elementen die aandacht vragen. Wat te denken van de in de grond verzonken en tussen kleine heggen verborgen hot tub of de comfortabele designmeubels? Die nodigen uit om zo lang mogelijk in de tuin te verblijven. Dit terras is echt een paradijs op aarde, toch?