Stijlvol griezelen met deze Halloween interieur ideeën

Zoals velen van jullie misschien wel weten is het vandaag, op 31 oktober, Halloween! Traditioneel noemen we deze dag ook wel Allerheiligen, of is er een vergelijkbare traditie met Sint Maarten. Hoewel niet typisch Nederlands is de vooral Amerikaanse versie van dit feest steeds populairder aan het worden. Deel hiervan is natuurlijk het verkleden als spook, zombie of duivel, trick or treating met de kinderen langs de deuren of thuis blijven en pompoenen in kunstige vormen als kaarsenhouders snijden. Wij geven je hier onze eigen tips voor deze dag, en laten je zien hoe je Halloween ook in je interieur een plaats kunt geven. Of, als Halloween te on-Hollands voor je is kun je deze ideeën ook heel goed als bijzondere of gezellige herfstinrichting vormgeven.

Twee dingen voor een typische Halloweenachtige stijl zijn hierbij belangrijk: als herfstfeest zijn de kleuren oranje, zwart en paars onmisbaar om deze tijd van het jaar en de bijbehorende sfeer te kenmerken. Tenslotte laten we zien hoe de juiste interieur ideeën voor Halloween ook heel goed in de andere jaargetijden passen en ons vooral stijlvol de herfst door kunnen helpen!