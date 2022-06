Trucs voor kleine keukens

Een uitstekende combinatie tussen de Scandinavische en moderne stijl treffen we in deze keuken. Let eens op het handige uitschuifbare keukentafeltjes, de strakke afzuigkap en de stijlvolle kasten. Ook de keukenkasten boven het aanrecht laten die leuke mix zien. In deze ruimte domineert een in getogen kleurenpalet, maar we zien hier en daar enkele mosterdgele en groene accessoires. Wat dacht je van het servies, bijzonder toch? We vinden de roestvrijstalen lijst boven het aanrecht blad ook erg sfeervol. Een keuken met een slim design, waardoor er veel bewegingsruimte is. Met dit laatste voorbeeld nemen we afscheid van deze serie keukens. Blijf ons volgen en kijk mee naar de leukste projecten en woonideeën. Deze huizen hebben een fabuleuze look, hoewel ze vrij klein zijn. Be inspired!