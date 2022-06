Bouw een buitenkeuken in 7 simpele stappen

In de zomermaanden buiten eten en koken is natuurlijk fantastisch. De meeste Nederlanders voelen zich al heel wat met een iets groter dan gemiddelde barbecue. Maar de ultieme kookervaring voor buiten is natuurlijk een buitenkeuken. Met alles erop en eraan. Dus naast een barbecue ook stromend water, een koelkast en een aanrecht om te werken. Voordat je aan een buitenkeuken begint, moet je natuurlijk aan een aantal dingen denken. Wat dan, horen we je denken. Dat leggen we je in dit Ideabook uit.