6 schitterende manieren om je terras in te richten

Het comfort van een pergola is nauwelijks te overschatten. Ook in het warme seizoen (lente of zomer) is het weer niet altijd ideaal. Soms staat er een briesje dat net even iets te koud is. Daar heb je met een pergola als deze echt geen last meer van. Daarbij is er nog iets dat deze uitbreiding van je terras bijzonder maakt: het lijkt alsof binnen en buiten samensmelten. Zo heb je binnen het gevoel van buiten! Kijk eens hoe strak het gazon tegen de vloer aan ligt. Een schitterende stijl om lang van te genieten. Meer mooie ideeën vind je hier.