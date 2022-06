Oud pand wordt mooiste woning van de wijk

We kunnen het bijna niet geloven dat dit dezelfde kamer is als degene de we net hebben gezien. Wat een verschil! Het drukke plafond is weg en het donkere hout is gelukkig ook verdwenen. Let eens op de licht vloer en de verschillende raampartijen die de kamer laten baden in een rustgevend daglicht. Voor de woonsfeer in huis is het belangrijk dat er voldoende daglicht in huis aanwezig is. Een woonkamer waar je direct enthousiast van wordt! Ben je opzoek naar meer mooie ideeën voor je woonkamer, klikt dan hier om de laatste trends te zien.