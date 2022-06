Een grote misvatting is het te denken dat een tuin alleen prachtig kan zijn als deze ruim en groot is. Vandaag laten we zien hoe je de tuin in het klein ook heel mooi kunt maken. In dit ideabook zien we 10 voorbeelden van prachtige tuintjes met een leuke, mooi en rond uit schitterende vormgeving. Een expert kan je zeker helpen je ideeën voor wat betreft de tuin te verwezenlijken. Kijk gewoon even mee naar de voorbeelden die we hieronder voor je op een rij gezet hebben en neem gewoon een mooiste concepten over. Er is veel keuze en veel mooist te zien, dus kijk snel naar deze 10 tuintjes met een speciale look!