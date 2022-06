6 geniale serres om van te genieten

In deze serre wanen we ons in een wijngaard in Zuid-Frankrijk, maar de looks ervan doen ons ook denken aan Victoriaans Engeland. Destijds waren dit soort ontwerpen ook populair. Misschien is dit design wel van alle tijden, want we zien de druivenranken ook in de tijd van de oude Grieken een belangrijke plek in de cultuur innemen. Hoe dan ook, in deze serre is het helemaal niet zo'n gek idee om eens een lekker wijntje te drinken met een stel vrienden. Je kunt hier goed druiven kweken en het is niet voor niets dat ze zeggen, dat eigen wijn het lekkers smaakt.