Spectaculaire verbouwing van een stadswoning

Het is een favoriet onderwerp voor ons en zijn ook altijd enthousiast dat we je het aan je kunnen laten zien. We hebben het natuurlijk over onze serie Voor & Na, die altijd zorgt voor een spraakmakende kijk op de zaken rond een verbouwing. Deze verbouwingen zijn vaak spectaculair en bijzonder inspirerend. Vandaag nemen we je mee naar Japan, waar een woning in de grote stad een grote opknapbeurt kreeg. En wat was dat nodig! Soms is de keuze eenvoudig: of je blijft in je woning en je pakt deze grondig aan, of je verhuist, een andere weg is er dan niet meer. De bewoners van deze woning kozen voor het eerste. Kijk met ons mee naar de schitterende resultaten van deze verbouwing.