Top 5 van de week: gipsplaten, laat je tuin groter lijken & meer

Het is weer tijd om lekker buiten in de tuin genieten van onze avondmaaltijd! En wat is er dan beter dan vlees of vis van de barbecue? Buiten je eten bereiden is zomers nou juist zo fijn. Maar je wilt natuurlijk niet elke zomerse avond alleen maar barbecueën op een losse barbecue en niemand wil met warm weer binnen in de keuken boven een warm gasfornuis staan. Een buitenkeuken biedt dan uitkomst.

In dit Ideabook hebben we 5 mooie buitenkeukens voor je op een rijtje gezet. Van complete keukens tot een barbecue op wielen. Laat je inspireren en schaf de buitenkeuken aan die het best bij jouw wensen past!