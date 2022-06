Voor en Na: de restauratie van een groot landelijk huis

Een groot landelijk huis aankopen in een heerlijke Mediterrane omgeving, is voor veel mensen een droom. Maar wat nou als het huis lekker groot is en de locatie ideaal, maar dat de woning een grondige restauratie nodig heeft? Je schakelt dan gewoon een architect of een andere professional in die voor jou aan de slag gaat om een schitterend plan te maken. In dit geval is een Portugese aannemer druk aan de slag geweest om van dit huis een werkelijk pareltje te maken. En het mag hier gerust een restauratie genoemd worden, want dat is hier namelijk het geval. Geniet mee van dit heerlijke project!