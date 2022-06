Schitterende moderne villa met natuurlijke accenten

Voor we zo meteen binnen een kijkje gaan nemen, bekijken we het geheel eerst nog even in de schemering. Juist dan kun je zien dat niet alleen aan de natuurlijke lichtinval is gedacht, maar dat er ook heel veel aandacht is besteed aan de verlichting. Het geeft een extra dimensie aan het minimalistische karakter van het huis. En je ziet nu ook heel mooi de natuurstenen helling en het trapje die naar de voordeur leiden.