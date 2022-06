Terras met balustrade: een eiken combinatie

Hout is nog altijd het meest gebruikte materiaal voor de bouw van balustrades. Dat hoeft echter nog niet te betekenen dat houten balustrades saai zijn. Geen materiaal is immers zo veelzijdig als hout. De houten planken met duidelijk zichtbare textuur, gecombineerd met een luxe jacuzzi, wekken associaties op met een Finse sauna. De balustrade is uit hetzelfde hout gesneden en kleurt dus goed bij de rest van het terras, maar het ontwerp is geheel anders. Hier is gebruik gemaakt van elkaar dunne horizontale latten waar tussen de latten enige ruimte vrij is gelaten. Zo wordt het zicht geblokkeerd, terwijl de wind nog steeds tussen de openingen tussen de latten heen kan waaien.