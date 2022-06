5 smaakvol ingerichte veranda's klaar voor de zomer!

De zomer is een feit en brengt ons hopelijk heerlijke zonnige dagen die ons uitnodigen om van de buitenruimte van ons huis te genieten wanneer we het geluk hebben een tuin of buitenruimte te bezitten.

Van hout of metselwerk, open of gesloten, groter of kleiner een veranda is een kers op de taart in elk huis en combineert functionaliteit, comfort en esthetiek met elkaar. De inrichting en het meubilair spelen daarbij een belangrijke rol want de veranda moet uitnodigen tot relaxen, dineren en bestand zijn tegen weersinvloeden. In het ideale geval beschikt de veranda ook over een buitenkeuken en barbecue om met gezelschap heerlijk tot laat buiten te kunnen zitten tafelen.

In dit artikel tonen we je vijf fantastische veranda's geschikt voor elke smaak.