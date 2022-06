De renovatie van een 1900 woning

Het ene rijtjeshuis is het andere niet, dat geldt ook hier in Italië. We zijn wel onder de indruk van de resultaten die hier bereikt zijn. Vergelijk de woning links en recht eens! Echt een wereld van verschil! Rechts lijkt de woning wel meer dan honderd jaar oud, natuurlijk is dat ook zo, want het pand dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Het is echt aan een grote beurt toe! Links zien we het resultaat van de renovatie. De gevel heeft een strakke en nette look die weer jaren mee kan, het is echt iets voor deze tijd. Meer mooie woningen kun je hier vinden. Laten we even in het interieur gaan kijken.