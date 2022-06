Maak je eigen betonnen plantenbakken

Hier bij homify barsten we van de goeie DIY ideeën. En die delen we natuurlijk graag met je. Vandaag hebben we een wel heel bijzonder idee voor je, namelijk plantenbakken van beton. De laatste keer dat je zelf iets van beton hebt gemaakt, is vast een tijdje geleden. Niet getreurd, we nemen je stap voor stap aan de hand. Het resultaat is prachtig en daarnaast natuurlijk ook heel handig in deze zomermaanden.