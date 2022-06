6 woningen met een mooi design en gezellig interieur

Deze woning is een gebouwd door Blok Kats van Veen Architecten . Het is bijzonder om te zien hoe prachtig deze woning in harmonie is met de omgeving. De horizontale lamellen en het lichte hout geven het huis een bijna transparante uitstraling. De natuurlijke beplanting rond het huis sluit hier naadloos bij aan. Laten we binnen kijken!