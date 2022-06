Voor en Na: een grondige sanitaire opknapbeurt

Je ziet leuke tegeltjes, maar dat is ook het enige wat aantrekkelijk is aan deze oude keuken. Het geheel is namelijk een bij elkaar geraapt zootje. Een fatsoenlijk aanrecht ontbreekt en het gasfornuis staat er maar wat verloren bij in de ruimte. En de vloer ziet er al geen haar beter uit. Maar wat ook van geen meter klopt is de plaatsing van de afzuigkap, die hangt niet eens recht boven het fornuis! Een grondige verbouwing is in een geval als dit de enige oplossing.