Do it yourself: inspiratie uit vintage & nieuw design

In het pre-computertijdperk sloegen we informatie op in kaartenbakken, dat werkte wel maar niet zo snel. Bellen ging lange tijd via een telefoon met draaischijf, maar die schijf werd later vervangen door knopjes, want dat ging toch wat vlotter. Deze vertrouwde objecten hebben we op kantoor niet vaak meer nodig, maar desondanks zijn we ze niet vergeten. Tegenwoordig krijgen ze in ons interieur een geheel nieuwe functie. Hoe leuk is het om in zo'n kast met kaartenbakken je persoonlijke spulletjes en hebbedingetjes op te bergen. De kast op de foto is een nieuw product, dat geïnspireerd is op die ouderwetse kaartenbakken en is uit prachtig vaal metaal gevormd. Die oude kasten zijn natuurlijk ook nog te vinden bij de kringloopwinkel, rommelmarktjes of een faillissement- of opheffingsuitverkoop. Ga er eens langs en sla je slag! De telefoon met draaischijf kun je er trouwens gewoon naast zetten, want die heeft wel iets schattigs.