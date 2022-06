Uitbreiding waar oud en nieuw een mooie symbiose aangaan

Vandaag laten we je zien wat het betekend als je een woning uit de jaren vijftig weer zijn oude charme teruggeeft. Via een nieuwe look werd het weer een huis met een glans. We vinden dit woonhuis in de Maasstad Maastricht en zien direct de potentie van het pand. Architectenbureau Beckers werd in de arm genomen om het pand een update te geven waardoor het de komende decennia weer geschikt zou zijn voor moderne bewoning. Er werd een uitbouw gerealiseerd die de bewoners voorziet van meer woonruimte, tegenwoordig willen we het graag toch allemaal wat ruimer hebben. Het moderne interieur is verfrissend en laat een mooie indruk achter op de bezoeker. Wil je zelf zien hoe dit in elkaar zit? Kijk dan met ons mee naar de mooie kiekjes van het huis.