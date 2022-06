Modern comfort in een woonhuis te Ede

Het gezin woont met veel plezier in het moderne huis. De ruimte en lichtheid in de woning zijn verbluffend. Het huis bestaat uit in elkaar grijpende ruimten die vervuld zijn van licht, ook heb je vanuit de woning een schitterende kijk op de ruimte tuin. Het is een woning met jonge leeftijd, want deze is pas in 2014 opgeleverd. Let eens op de natuurlijke wijze waarop de woning in zijn omgeving opgaat: een woonwereld op zich! Experts voor je tuin vind je hier.