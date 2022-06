Prachtig huis met een fikse dosis modern wooncomfort

Droomhuizen van verschillende mensen hebben opvallend vaak dezelfde eigenschappen: veel woonruimte, licht, transparant en met een fikse dosis modern wooncomfort. Vandaag laten we je een huis zien dat al deze dingen voor je in petto heeft. Deze guesthouse met spa en wellness is het neusje van de zalm en zal je zeker verrassen door de bijzondere luxe inrichting. Bij een nadere bestuderen van het gebouw zien we dat het uit twee rechthoekige delen bestaat die door een schitterende, transparante entree worden verbonden. We hebben het hier over een minimalistische architectuur waarin onbewerkte betonwanden een bijzondere plek innemen. We gaan je de mooie details hieronder laten zien. Dus laten we niet langer wachten. Kom mee voor een wandeling door de guesthouse die door KleurInKleur interieur & architectuur op een sublieme wijze gerealiseerd is.