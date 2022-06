Voor en na: de verbouwing van een jaren vijftig woning

De fifties are back: vandaag nemen we een kijkje in dit tijdperk. Hoe dat kan? We nemen je mee naar een transformatie van een varkensstal naar een hedendaagse woning. Dit is een zogenaamd voor en na verslag, waarbij we je de geweldige resultaten die bereikt laten zien. De huidige bewoners van de woning hebben nu de beschikking over meer woonruimte met een unieke sfeer waar ook de kinderen zich goed kunnen vermaken. Het is een huis geworden dat bestaat uit twee delen die op een stijlvolle wijze worden verbonden door een vakkundig geplaatste kastlijn. Het opvallende kleurenpalet, dat speciaal door de eigenaars werd uitgekozen, is als een terugkerend leitmotiv dat eenheid in het geheel brengt. De experts van Kleurinkleur Interieur & Architectuur hebben een hedendaags woonpaleisje weten te creëren met een jasje uit de jaren vijftig. Hoe dat allemaal in elkaar zit gaan we je hieronder laten zien. Wandel met ons mee en doe de nodige inspiratie op.