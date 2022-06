Exclusief townhouse met Ferrari in de woonkamer!

Bijna onzichtbaar is de keuken op de begane grond in het interieur geïntegreerd. Want deze ruimte bevindt zich niet, zoals de conventionele keuken, op gelijk niveau met de woonruimte, maar is een meter diep verzonken in de vloer. Zowel de meubilering als de elektronica zijn diep in de vloer aangebracht en laten zo de kok op dezelfde hoogte als de eters staan. De volledig uitgeruste keuken van gemakkelijk schoon te maken en perfect aansluitende edelstaal creëert een overzichtelijk en modern design.

Direct naast de keuken is de eetruimte, die door een glazen wand afgeschermd wordt. Typisch voor de Chinese cultuur wordt er op de vloer zittend gegeten. Een bijzondere functie is de tafel, die al naar gelang de wensen van de bewoners in de vloer verzonken kan worden om wanneer nodig nog meer ruimte te creëren terwijl naar wens het interieur zo van vorm kan veranderen.

