5 leuke manieren om je spatwand te bekleden

De keuken behoort wat ons betreft tot de ruimtes die het moeilijks uniek in te richten zijn. Hoe komt dat? Veel van de beslissingen over de inrichting van onze keuken nemen we eens in de zoveel jaar en veranderen we bijna nooit. De locatie van de spoelbak, de vaatwasser, de oven… al dit soort keuzes veranderen maar eens in de zoveel jaar en vergen bovendien een grote financiële investering om te veranderen. Hetzelfde geldt voor de kastjes en het aanrechtblad. Toch zijn er wel dergelijk onderdelen van de keuken die relatief eenvoudig te veranderen zijn.

In dit Ideabook richten we ons op de muren van de keuken, die met een kleine investering je keuken aanzienlijk kunnen veranderen! In woon- en slaapkamers geven we de muren met regelmaat een nieuw likje verf of een nieuw behangetje. Dus waarom zouden we dit in de keuken ook niet doen?