Iedereen die wel eens thuis werkt zal het waarschijnlijk wel herkennen, de afleiding van de huishoudelijke taken die thuis toch altijd op je zitten te wachten. De afwas die na het ontbijt op het aanrecht is blijven staan of de was die nog op het rek in de gang hangt. Door in huis een aparte werkruimte te creëren kun je deze afleiding tot een minimum beperken. Hiervoor is het niet eens nodig om een aparte kamer ter beschikking te hebben, want ook in de woonkamer kan zo'n ruimte worden gecreëerd. Met een paar slimme trucs is het mogelijk om uren achter elkaar ongestoord te kunnen werken. Nu steeds meer mensen een paar dagen of zelfs de hele week thuis werken, zijn er ook steeds meer leuke kantoormeubelen en accessoires te vinden om een kantoorruimte gezellig in te richten. Gezien de uren die je er op een dag doorbrengt is dat wel zo fijn. In dit Ideabook geven we je 6 tips om thuis de ideale kantoorruimte te creëren. Doe er je voordeel mee!