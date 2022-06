5 gevels om je privacy te beschermen

De gevel van je huis is het eerste wat voorbijgangers zien. Het geeft een idee over het karakter van een woning en zet de toon voor wat we kunnen verwachten in de rest van het gebouw. In dit Ideabook presenteren we vijf gevels die ons niet alleen een idee geven over de huizen die er achter schuilgaan, maar die ook zorgen voor de nodige beschutting tegen nieuwsgierige buurtbewoners. Iets waar we allemaal wel eens behoefte aan hebben.

De gevels in dit Ideabook creëren voor bewoners maximale privacy, waardoor het interieur van de woning niet zichtbaar is voor buitenstanders. Een gevel die veel privacy biedt kan ongezellig overkomen op de mensen die om het huis heen wonen. Terwijl dit soort type gevels juist iets toevoegen aan het straatbeeld, mede omdat ze er vaak nogal bijzonder uitzien. Kijk maar eens naar de vijf gevels die we in dit Ideabook gaan bespreken.