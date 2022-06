Bungalows met een duidelijke en unieke eigen stijl

In het Ideabook van vandaag laten we 6 bungalows zien die bewijzen dat een goed ontwerp kan resulteren in een duidelijke en unieke eigen stijl. Bungalows zijn buitengewoon comfortabel voor degenen onder ons die niet van trap lopen houden. Eenvoudige toegang tot elke kamer in ons huis is een groot voordeel, omdat trappen lastig kunnen zijn voor jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, of iedereen die minder mobiel is vanwege een bepaalde reden. Wanneer bepaalde elementen in acht worden genomen zoals een redelijke plafondhoogte en voldoende ramen en oppervlakte dan doet een bungalow zeker niet onder voor een meerverdiepingen huis.

We tonen 6 voorbeelden die laten zien dat de architectuur en het design belangrijk zijn en niet de ruimte of de hoogte van de bungalow.