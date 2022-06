Ruïne wordt schitterende woning

Een oude bult stenen kan een romantisch plaatje opleveren, maar tenzij het een oud kasteel is, is dat ook het enige positieve punt. Maar elke ruïne biedt vooral heel erg veel mogelijkheden. En die zijn in dit geval op de meest prachtige manier benut. Er is een schitterende Mediterraanse woning ontstaan waar je het water bijna van in de mond gaat lopen. Een prachtig ontwerp van de architecten van Pedro Quintela Studio uit de Portugese hoofdstad Lissabon.