Grenen houten boekenkasten in verschillende stijlen.

Opbergen is een vak apart. Want wie wilt nou niet zijn spullen op een functionele doch stijlvolle manier kwijt? En hoe dit beter te doen dan met een klassiek grenen houten boekenkast. Een tijdloos meubel dat voor veel huishoudens naast een doelmatige opbergplek ook nog een elegant meubel is. Voor veel huis- en studeerkamers is een prachtig grenen houten kast dan ook onmisbaar. Een absolute must voor een inrichting naar klassieke stijl. In dit ideabook worden tien klassieke houten boeken- of opbergkasten besproken voor eenieder die een zwak heeft voor de warme uitstraling van bruine hout tinten.