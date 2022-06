Het verborgen huis op de rots

Een huis in een ruig en verlaten gebied is per definitie al fascinerend om te bekijken. Het heeft iets romantisch en iets spannends tegelijk. Het spannende zit in dit geval vooral ook in het ontwerp van het huis. Waar je eigenlijk een hele eenvoudig bergwoning zou verwachten, tref je op deze rotsachtige bergen aan de kustlijn een bijzondere moderne villa aan. Maar het geheel is zo goed verscholen dat er sprake is van een verborgen huis op de rots. En al is deze villa op een prachtige Mediterraanse plek gelegen, het ontwerp is afkomstig van de Belgische architecten van AABE.