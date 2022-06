16 geweldige terras ideeën voor zomers genieten!

Deze tuin heeft een groot ligbed om te zonnebaden en een grote eettafel om aan te eten of te werken. Is het te warm dan schuif je het zonnedoek boven de loungeplek dicht en het is heerlijk ontspannen. In de tuin op de foto zie je een mooi evenwicht tussen verschillende soorten verharding, en het groen van de planten en bomen. Het resultaat is een sfeervolle en aangename tuin om in te verblijven!